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Bursaspor taraftar rekoru kırdı

Bursaspor-Adana Demirspor maçını 23 bin 170 kişi takip etti.

Yeşil-beyazlılar bu karşılaşmada, iç sahada sezonun en yüksek taraftar sayısına ulaştı.


TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Bursaspor, bu karşılaşmada aynı zamanda sezonun taraftar rekorunu kırdı.


Alınan resmi rakamlara göre Bursaspor-Adana Demirspor maçını 23 bin 170 taraftarın takip ettiği kaydedildi. Yeşil-beyazlılar böylelikle Bursa Büyükşehir Stadı'nda bu sezonki en kalabalık karşılaşmasına çıkmış oldu.

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