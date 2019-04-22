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Bursaspor taraftarı Afrika'da 'bir yudum su' oldu

Bursaspor taraftarları Uganda’da su kuyusu açtırdı.

Bursaspor taraftarları Uganda'da su kuyusu açtırdı.


Yeşil-beyazlı taraftarların sosyal medya üzerinden başlattıkları sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Daha önce "Bursaspor taraftarı Yemen'e umut oluyor" projesi dahilinde yardımlar toplayan taraftarlar, malzemeleri bölgedeki halka ulaştırmıştı. Bu yardımların ardından taraftarlar 'Afrika'ya bir damla su olmaya var mısınız' projesini başlattı. Bölgedeki derneklerle iletişime geçen taraftarlar gerekli paranın toplanmasının ardından Uganda'nın Kayunga şehri Mirembe Köyü'ne su kuyusu açtırdı.



900 kişiye hizmet verecek


Majid Mususi adı verilen su kuyusu 80 hane 900 kişiye hizmet verecek. Yerin 25 metre altından çıkartılan sudan dakikada 20 litre akacak. Su kuyusu el pompası ile çalışacak. Dualarla açılan su kuyusu için bölge halkı da Bursaspor taraftarlarına teşekkür etti. Yeşil-beyazlı taraftarlar ise, bundan sonra sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini söyledi.

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