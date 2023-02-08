İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor taraftarı, depremzedeler için 17. tırı dolduruyor

Bursaspor taraftarı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda adeta seferberlik ilan etti.

Bursaspor taraftarı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda adeta seferberlik ilan etti. Taraftar grubu Teksas, 17. yardım tırını bugün saat 10.00 itibariyle doldurmaya başladı.


Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yardım tırları dolmaya devam ediyor. Dün itibariyle 16. Teksas yardım tırı yola çıkarken, bugün saat 10.00 itibariyle de 17. tır stadyuma yanaştı. Gelen yardımları tırlara yüklemede ve organizasyonda muhteşem bir birliktelik örneği gösteren Bursaspor taraftarı için halk da dualarının eksik etmiyor. Bugün yapılacak olan yardımlarla alakalı ise Teksas, "Yalnızca kuru gıda, ısıtıcı ve battaniyeleri kabul edeceğiz" açıklaması yaptı. Deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

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