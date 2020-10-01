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Bursaspor taraftarı takımına moral verdi

Bursaspor taraftarı, Tuzlaspor maçı öncesi takımlarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde ziyaret etti.

Bursaspor taraftarı, Tuzlaspor maçı öncesi takımlarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ziyaret etti.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, cumartesi günü oynanacak olan Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam ederken, bu sabahki idman öncesi bir sürprizle karşılaştı. Maraton Platformu üyeleri antrenman öncesi oyuncuları ziyaret ederek moral verdi. 'Ayırmadık sizi öz kardeşimizden' pankartını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne asan yeşil beyaz sevdalıları, Teknik Direktör Mustafa Er'le uzun süre sohbet etti.

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