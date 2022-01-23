Bursaspor taraftarı yönetimi yeniden istifaya davet etti

Yapılan açıklamada, “Mevcut Yönetim Kurulu'nu ve Başkan Hayrettin Gülgüler'i bir kez daha istifaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, yeşil-beyazlı yönetimi yeniden kongreye davet etti. “Çağrımızı yineliyoruz” başlığı altında yapılan açıklamada;

“Değerli Bursasporlular, geçtiğimiz haftalarda, sportif ve mali anlamda kulübümüzün geldiği son durumun ve mevcut Yönetim Kurulu'nun bu sezon özelinde bu durumdaki sorumluluğunun artık yeni bir kongreyi gerektirdiğini ifade etmiş, kendilerini en yakın sürede Olağanüstü Genel Kurul'u toplamaya çağırmıştık. O günden bu yana olumlu anlamda değişen hiçbir şey olmadığı gibi, devre arası transfer sürecinin yeniden tahta problemleri ile tıkandığı görülmekte ve bu sorunu aşmak adına yönetim tarafından üretilebilen tek çarenin bazı genç ve potansiyelli oyuncularımızın alelacele satışı olması, bizleri bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır. Daha önce de bazı oyuncularımızı kaybetmemize yol açan ve Bursaspor markasına, bu armanın ağırlığına yakışmayan bu süreç, Genel Kurul çağrımızı yinelememizi gerektirmektedir. Mevcut Yönetim Kurulu'nu ve Başkan Hayrettin Gülgüler'i bu nedenle bir kez daha istifaya davet ediyoruz. Bu kadar yeter. Tahalarımızı, Keremlerimizi, Batuhanlarımızı değil, Pertev'inizle getirdiğiniz arkadaşları gönderin. Ya da "Biz bu işin altından kalkamadık" deyip kenara çekilin. Son olarak, şehrimizin bileşenlerini de Bursaspor'un değerlerini korumak ve bu sorunu gençlerimizi kaybetmeden aşmak için katkıya davet ediyoruz.”