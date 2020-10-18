İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor taraftarından muhteşem piksel karton koreografisi

Bursaspor’un taraftar grubu Maraton, Balıkesirspor maçı öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na özel bir koreografi hazırladı.

Bursaspor'un taraftar grubu Maraton, Balıkesirspor maçı öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na özel bir koreografi hazırladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bu akşam Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyaz sevdalıları bu maç öncesi takımlarına güzel bir sürpriz hazırladı. Maraton Platformu, ‘Bu sevda kalbimizde uzun bir maraton' açıklamasını yaparak Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na uyguladığı pixel karton koreografisinin videosunu yayınladı. Sosyal medyada bir anda yayılan video, farklı birçok takım taraftarının da takdirini topladı.


Bursaspor-Balıkesirspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.