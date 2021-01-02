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Bursaspor taraftarından polis ekiplerine meşaleli destek

Bursaspor taraftarları, İhsander ve Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, üyeleri, kısıtlama sebebiyle yoğun mesai yapan polis ekiplerine moral vermek için meşaleler eşliğinde çay ve tatlı ikramında bulundu.


Yeşil beyazlı taraftarlar ve gönüllüler pandemi sebebiyle yoğun mesai harcayan polis ekiplerini unutmadı. Yaklaşık 50 kişilik ekip, Acemler Uygulama Noktasında görevli polislere meşaleler ve alkışlar eşliğinde sıcak çay ve tatlı ikramında bulundu. 'Emekleriniz için teşekkürler' yazılı pankart açan taraftarlara, yoldan geçen araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

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