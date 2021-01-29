Bursaspor taraftarından takımına büyük sürpriz

Altınordu maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'a taraftarı büyük sürpriz yaptı. Yeşil-beyaz sevdalıları, yaktıkları meşale ve attıkları havai fişekle adeta geceyi gündüze çevirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları sürerken, yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarını motive etmek için dikkat çeken bir organizasyona imza attı. Bursaspor taraftarı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne giderek önce idman yapılan sahanın üstüne havai fişek yolladı, ardından da futbolcularla tek yürek olarak meşale yaktı. Sosyal mesafenin de dikkate alındığı organizasyonda Bursasporlu futbolcular, taraftarı alkışladı ve Pazar akşamı oynanacak olan Altınordu maçı öncesi galibiyet sözü verdi.