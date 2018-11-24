Bursaspor taraftarının organları 6 kişiye umut oldu

Bursa'da beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Bursaspor taraftarı 2 çocuk babasının organları 6 hastaya umut oldu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü evinde aniden fenalaşan 39 yaşındaki Mustafa Mutluer ambulansla özel bir hastaneye getirildi. Beyin kanaması teşhisi konulan 2 çocuk babası genç adamın kısa sürede beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ bağışı komite üyeleri tarafından organ bağışı konusunda bilgilendirilen aile, “Biz canımızı kaybettik, onun organları başka canlara umut olsun, onlarda yaşasın, dua etsinler” diyerek bağışa onay verdi.

Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi yetkilileriyle temasa geçilerek nakil işlemleri başlatıldı. Mutluer'in organları Bursa, İstanbul ve Çanakkale'deki hastalar için umut oldu. Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin çalışması sonucunda Mustafa Mutluer'in, kalbi İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, korneaları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi'ne, böbreklerinden biri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, diğeri ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.