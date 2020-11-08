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Bursaspor taraftarının yardım tırı İzmir için yola çıktı

Bursaspor’un taraftar grubu Teksas’ın, İzmir’deki depremzedeler için topladığı yardımlar yola çıktı.

Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'ın, İzmir'deki depremzedeler için topladığı yardımlar yola çıktı.


Bursaspor'un birçok konuda örnek projelere imza atan taraftar grubu Teksas, yine anlamlı bir hareketle dikkatleri üzerine çekti. İzmir'de yaşanan depremin ardından ‘Yanındayız İzmir' sloganıyla Bursa'daki herkese yardım çağrısında bulunan Teksas, yaptığı organizasyon sonrası yollara koyuldu. Yardım tırını tamamen dolduran ve İzmir'e doğru yola çıkan Bursaspor'un taraftar grubu, yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer verdi:


“Acınızı paylaşmaya, yükünüzü azaltmaya geliyoruz. Yalnız değilsin, yanındayız İzmir.”

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