Bursaspor taraftarlarından Yemen'e yardım

Bursasporlu taraftarların Yemen'e yardım maksadıyla topladığı malzemeler bölgeye ulaştı.

Yeşil-beyazlı kulübün taraftarları örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Geçen hafta taraftarlar Yemen'e yardım kampanyası için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. "Bursaspor taraftarı Yemen'e umut oluyor" projesi dahilinde yardımlar Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 2 hafta boyunca toplandı. Toplanan malzemeler tırlarla Yemen'e gönderildi. Yemen'e ulaşan malzemeler halka büyük mutluluk yaşattı. Bu tür organizasyonların devam edeceği öğrenildi.