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Bursaspor taraftarlarının maç sonrası tekme tokat kavga anı kamerada

Bursa’da maç sonrası Bursaspor taraftarları tekme tokat kavga etti.

Bursa'da maç sonrası Bursaspor taraftarları tekme tokat kavga etti. Bu anlar cep telefon kameralarına yansıdı.


Kavga, Bitci Timsah Park'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursaspor - Manisa BBSK maçı sonrası taraftarlar kavga etti. Tekme ve tokatların kullanıldığı kavgada polis ekipleri öfkeli taraftarları zor ayırdı.


Öte yandan diğer görüntüde ise, sahada başlayan kavga metro istasyonunda devam etti. Birbirleriyle metro istasyonunda denk gelen grup tekrardan kavga etmeye başladı. Bu anlar ise bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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