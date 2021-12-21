Bursaspor teknik direktörsüz çıktığı üç maçı da kaybetti

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor'a yenilen Bursaspor, teknik direktörsüzlüğün sıkıntısını yaşıyor. Bu sezon üç teknik adamla yollarını ayıran ve yeni hocasını hala bulamayan yeşil-beyazlı takım zor günler yaşamaya devam ediyor. Erzurumspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor maçlarına teknik adamsız çıkan Bursaspor, bu karşılaşmalardan tek puan dahi çıkartamadı. Yeşil-beyazlılar gelecek hafta Menemenspor'la karşılaşacak.