Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er kadro kurmakta zorlanıyor

Lig'de çıktığı son 5 maçtan 1 puan çıkartan Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, 11 oluşturmakta güçlük çekiyor. Formsuz futbolcularına alternatif bulmakta güçlük çeken genç teknik adamın, kart cezalısı Burak Altıparmak'ın yokluğunu nasıl kapatacağını ise merak konusu.

Lig'in 24. haftasında yarın saat 16.00'da Akhisarspor'la sahasında karşılaşacak olan Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er'in kafasında birçok soru işareti var. Genç teknik adam, korona virüse yakalanan iki futbolcusunun dışında, takımın en etkili isimleri arasında yer alan Burak Altıparmak'ın kart cezalısı olması sebebiyle kritik maçta üç isimden yararlanamayacak. Özellikle bu sezon en çok süre verdiği isim olan Burak Altıparmak'ın yokluğunu nasıl gidereceğini düşünen Mustafa Er, Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra eski formlarından uzak kalan futbolcularına da alternatif arıyor. Takımın performansından memnun olmayan 41 yaşındaki teknik adam, Akhisarspor maçında farklı bir 11 sahaya sürmek istese de kadro derinliğinin yetersiz olması sebebiyle bu hamleyi de yapamıyor. Bursaspor, sezon başı ve devre arası transfer döneminde tahtayı açamamasından dolayı kadrosuna takviye yapamamıştı.