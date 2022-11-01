Tam, “Sezon başında büyük bir şevkle başlamış olduğum görevimden bugün itibari ile istifa etmiş bulunuyorum” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam istifa etti. Yeşil-beyazlı takımda alınan kötü sonuçların ardından büyük eleştirilere maruz kalan 53 yaşındaki teknik adam, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Tahsin Tam şunları söyledi:

“Sezon başında büyük bir şevkle başlamış olduğum görevimden bugün itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Bana bu güne kadar desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kulüp başkanı Ömer Furkan Banaz ve değerli yönetim kurulu üyelerine, kulüp personeline, futbolcu kardeşlerime ve Bursaspor'u karşılıksız ve menfaatsiz seven büyük Bursaspor taraftarına teşekkür eder, saygılar sunarım.”

Bursaspor'un başında 11 maça çıkan Tahsin Tam, 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 maçtan puan çıkartamadı.