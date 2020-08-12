İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor, top başı yaptı

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 2020-2021 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.


Antrenör Musa Öztürk nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştiren oyuncular, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman yaptı. Isınma koşularıyla başlayan idman koordinasyon hareketleri ile devam etti. Futbolcular son bölümde düz koşular yaptı. İzinli olan Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Cüneyt Köz, Recep Aydın, Özer Hurmacı, Serdar Özkan, Kubilay Kanatsızkuş sakatlıkları bununan Burak Kapacak, Burak Altıparmak, Onur Atasayar, milli takımlarda yer alan Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul antrenmanda yer almadı.


Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.