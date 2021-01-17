Bursaspor 'topa sahip olma' çalışması yaptı

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da devam eden Bursaspor, bugünkü çalışmasında, topa sahip olma oyunu üzerinde çalıştı. Yeşil-beyazlılar, sezonun ilk yarısında yüzde 49 oranında topa sahip oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, devre arası kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya Belek'te 5'inci güne geldi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen bugünkü antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, topa sahip olma oyunu ile devam etti. Bursaspor, sezonun ilk yarı itibariyle yüzde 49'luk topa sahip olma oranı ile mücadele ederken, Teknik Direktör Mustafa Er'in, bu konuda daha başarılı olabilmenin yollarını aradığı gözlendi. Son bölümde çift kale maç yaparak antrenmanı ve günü tamamlayan yeşil beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.