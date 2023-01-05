Bursaspor topa sahip olma çalışması yaptı

Bursaspor'da devre arası çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, günün ilk idmanında çift kale maç yaptı.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Ardından kuvvet çalışmaları yapan yeşil-beyazlı futbolcular, son bölümde topa sahip olma oyunu ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.