Bursaspor transfer tahtası için 44 kurum ve kişiyle görüşecek

Bursaspor'da Başkan Hayrettin Gülgüler ve ekibine liderlik yapan Emin Adanur, transfer tahtası ve ulusal lisans için 44 farklı kişi ve kurumdan muvafakatname alınması gerektiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da gözler transfer tahtasını çevrildi. Başkan Hayrettin Gülgüler ve ekibine liderlik yapan 2. Başkan Emin Adanur, daha önce yaptığı açıklamada bugünü işaret ederek transfer tahtası ile ilgili somut girişimlere başlayacağını belirtmişti. Emin Adanur, bugün yaptığı açıklamada ise, “Transfer tahtası ve Ulusal Lisans alabilmemiz için muvafakatname almamız gereken kurum ve kişi sayısı 44'tür. Gün be gün sayı azalmaya başlayacak. Kamuoyunu bu konuda güncel şekilde şahsen bilgilendirmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.