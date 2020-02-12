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Bursaspor transferi duyurdu

Bursaspor Kulübü, kaleci Canberk Yurdakul’un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını ve futbolcunun Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralandığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, kaleci Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını ve futbolcunun Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralandığını duyurdu.


Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:


"Profesyonel futbolcumuzCanberkYurdakul'un sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılmış olup, futbolcumuz sezon sonuna kadarMakedonya LigiekiplerindenFC Shkupitakımına kiralanmıştır."

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