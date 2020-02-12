Bursaspor transferi duyurdu

Bursaspor Kulübü, kaleci Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını ve futbolcunun Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralandığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuzCanberkYurdakul'un sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılmış olup, futbolcumuz sezon sonuna kadarMakedonya LigiekiplerindenFC Shkupitakımına kiralanmıştır."