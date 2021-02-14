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Bursaspor, Tuzlaspor'u konuk edecek

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 21'inci haftasında yarın sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


TFF 1.Lig'in 21'inci haftasında Bursaspor yarın akşam Tuzlaspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi Trabzon Bölgesi Üst Klasman Hakemi Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılığını Serdar Diyadin ve Uygar Bebek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Türkoğlu olacak. Üst üste iki maçından puan çıkartamayan Bursaspor, 14 eksiğine rağmen bu zinciri kırmak istiyor. Yeşil-beyazlı takımın aksine son iki karşılaşmasında 6 puan toplayan Tuzlaspor da seriyi sürdürme peşinde olacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-3 sona ermişti.

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