Bursaspor, Ufuk Budak'ı kadrosuna kattı

Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu'nun 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ufuk Budak'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam eden Bursaspor, bir transferi daha resmen açıkladı. Yeşil-beyazlı takım, son olarak geçen sezon Altınordu forması giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ufuk Budak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Bonservis bedeli olmadan yeşil-beyazlı renklere bağlanan tecrübeli futbolcu, 17 kez Azerbaycan A Milli Takımı forması giydi. Ufuk Budak daha önce Boluspor, Samsunspor, Manisaspor ve Kayserispor formalarını terletti. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde: “Deneyimli savunma oyuncusu Ufuk Budak ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ufuk Budak'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz.”