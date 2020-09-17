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Bursaspor ve Ankaragücü formaları giyen Ricardo Faty İtalya'ya gitti

Türkiye’de 5 sene top koşturan Ricardo Faty, İtalya’nın Serie B takımlarından Reggina’yla anlaştı.

Türkiye'de 5 sene top koşturan Ricardo Faty, İtalya'nın Serie B takımlarından Reggina'yla anlaştı.


Türkiye'de Bursaspor ve Ankaragücü formaları giyen Ricardo Faty, İtalya'nın yolunu tuttu. 2015 yılında Bursaspor'a transfer olan ve 3 yıl yeşil-beyazlı formayı terlettikten sonra Ankaragücü'ne giden Senegal asıllı Fransız futbolcu, sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden İtalya'ya döndü. Serie B takımlarından Reggina'ya transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, daha önce İtalya'da Roma forması giymişti.

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