Bursaspor ve Antalyaspor taraftarlarından dostluk mesajı

Spor Toto Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor-Antalyaspor maçı öncesinde, her iki takımın taraftarı kahvaltıda bir araya geldi.

Bursaspor taraftarı maç öncesinde Antalyaspor taraftarlarını Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ Sosyal Tesisleri'nde ağırladı. Samimi ortamda geçen kahvaltı sonrası, basın mensuplarının karşısına çıkan taraftar liderleri dostluk mesajı verdi. Birbirlerine başarılar dileyen Bursaspor tribünlerinden ÜniTimsah Onursal Başkanı Cem Tunçbilek, “Her şey kardeşlik üzerine kurulmalı. Antalyaspor taraftarıyla husumetten sonra ağabeylerimizin katkısıyla aramızda güzel bir sinerji oluştu ve birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu gördük. Biz Antalya'ya gittiğimizde onlar bizi güzel ağırlıyor, onlar buraya geldiğinde biz güzel ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Biz böyle bir dostluğun olmasından çok mutluyuz, inşallah bu şekilde devam eder” ifadelerini kullandı.

Antalyaspor tribünlerinden 07 Gençlik Tribün Lideri Gürhan Güneyli ise, “Biz Anadolu kulüpleri gerçekten yıllardan beri kavgadan uzağız. Bursasporlu kardeşlerimizle geçmişte husumetimiz vardı. Ama biz şunu her zaman söylüyoruz en iyi dostluklar kavga ile başlar. İnşallah bu dostluğumuz bir sonraki nesillere kadar devam eder. Çok güzel bir ortam. İnşallah tüm Anadolu kulüpleri İstanbul takımlarına örnek olur” diye konuştu.

Öte yandan Antalyaspor taraftarı, Bursaspor taraftarının bir süredir Yemen'e yardım eli uzatma adına düzenlemiş olduğu kampanyaya da destek verdi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, yanlarında getirdikleri ihtiyaç malzemelerini Bursaspor taraftarına teslim etti.