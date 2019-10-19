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Bursaspor ve Ümraniyesporlu oyunculardan asker selamı

Bursaspor’un Ümraniyespor’u ağırladığı karşılaşma öncesi seremoni sırasında asker selamı verilerek İstiklal Marşı okundu.

Bursaspor'un Ümraniyespor'u ağırladığı karşılaşma öncesi seremoni sırasında asker selamı verilerek İstiklal Marşı okundu.


Bursaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan müsabaka öncesi her iki takımın oyunları da seremoni sırasında Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı vererek İstiklal Marşı'nı okudu. Stadyumda yer alan taraftarlar da asker selamı verirken, kale arkası tribünlerinde Türk bayrakları açıldı.

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