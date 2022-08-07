Bursaspor yağmur altında çalıştı

Yeşil-beyazlı futbolcuların oldukça zorlandığı ancak bir o kadar da keyif aldığı gözlendi.

Bursaspor, Afyon kampının 6. gününü çift idmanla tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yoğun yağmur altında geçen çalışmalar esnasında futbolcuların oldukça zorlandığı ancak bir o kadar da keyif aldığı gözlendi. Bursaspor yarın Aksaray Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.