İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor yağmur altında çalıştı

Bursaspor, yoğun yağış altında gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı.

Yeşil-beyazlı futbolcuların oldukça zorlandığı ancak bir o kadar da keyif aldığı gözlendi.


Bursaspor, Afyon kampının 6. gününü çift idmanla tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yoğun yağmur altında geçen çalışmalar esnasında futbolcuların oldukça zorlandığı ancak bir o kadar da keyif aldığı gözlendi. Bursaspor yarın Aksaray Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

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