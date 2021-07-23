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Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor

TFF 1.

Lig ekiplerinden Bursaspor'da Bolu kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım günün ilk idmanında dayanıklılık çalıştı.


Sezon başı hazırlıklarının üçüncüetabını Bolu'da sürdüren Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman sahada kuvvet çalışmaları ile devam etti. Son bölümde dayanıklılık koşuları yapan yeşil-beyazlılar, sabah antrenmanını tamamladı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam edildi. Onur Atasayar ise laktat testinden geçti. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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