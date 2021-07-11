Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor'da Afyon kampı bugün yapılan antrenmanla devam etti. İdmanda yeşil-beyazlı oyuncularla aynı sahada boy gösteren Teknik Direktör Mustafa Er, bir pozisyonda sakatlık yaşadı. 41 yaşındaki teknik adama kulüp sağlık görevlileri müdahale etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları Afyon'da devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde bugün gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Ardından tempolu koşular yapan yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Oynanan karşılaşmada takımda yer alan Teknik Direktör Mustafa Er, sakatlık yaşadı. 41 yaşındaki teknik adam kayarak girdiği bir pozisyon sonrası sağ ayağında ağrılar hissetti. Doktorların müdahale ettiği Mustafa Er'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam ederken Tuğbey Akgün, Eren Güler ve Ahmet Furkan Özcan takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlıkları olan Vefa Temel, Ozan İsmail Koç ve Tayfun Bebek antrenmanda yer almadı.