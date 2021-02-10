Bursaspor yenilgilerden ders çıkartıyor

Yeşil beyazlılar, bu sezon peş peşe üç maç kaybetmedi.

TFF 1.Lig'de oynadığı son iki maçtan puan çıkartamayan Bursaspor, mağlubiyetlerden ders çıkartabiliyor. Bu sezon Altay ve Ümraniyespor'a mağlup olduktan sonra 6 maç yenilmeyen ve 5 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil beyazlı takım, Menemenspor ve Akhisarspor mağlubiyetleri sonrası da çıktığı 3 maçtan 7 puan çıkartabilmişti. Ligin 19 ve 20'nci haftalarında Altınordu ile Giresunspor'dan puan alamayan Bursaspor, gözünü Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Tuzlaspor maçına çevirdi. Koronavirüs sebebiyle 8 futbolcusunu kaybeden, sakatlıklar ve kart cezaları sebebiyle de eksikler çoğalan yeşil beyazlılar, evinde oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılıp, üst sıralardan kopmak istemiyor. Bursaspor'un 20 hafta sonunda 30 puanı bulunuyor.