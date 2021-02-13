Bursaspor yönetimi Ataberk Dadakdeniz'in sözleşmesini uzatmak istiyor

Bursaspor'la sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Ataberk Dadakdeniz'le ilgili yeşil-beyazlı yönetim kolları sıvadı.

TFF 1. Lig'de iki dönem transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor'da birçok isim performanslarıyla dikkat çekmişti. Bunların içinde yer alan yeşil-beyazlı takımın file bekçisi Ataberk Dadakdeniz'le alakalı da Bursaspor Yönetimi yeni mukavele için girişimlere başladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki kaleci ile masaya oturacak olan Bursaspor yönetimi, Ali Akman'daki problemin tekrarlanmamasını istiyor. Ataberk Dadakdeniz'in konuyla alakalı nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Bu sezon yeşil beyazlı forma ile 13'ü lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 16 resmi maça çıkan Ataberk Dadakdeniz, kalesinde 29 gol gördü.