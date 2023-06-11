Bursaspor yönetiminden istifa ve kongre kararı

Banaz ve yönetimi, 2 Temmuz'da çoğunluk aranmaksızın kongreye gitme kararı aldı. Yönetim ayrıca 16 Haziran'da istifa edeceğini duyurdu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzün 17.06.2023 / 25.06.2023 tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın, başvuru süresi içerisinde aday çıkmaması sebebiyle, kulübümüz tüzüğünün 18. Maddesi ve Dernekler Yönetmeliği'nin 14/2 maddesi gereğince; Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda çoğunluk aranmaksızın 02 Temmuz 2023 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Yine bu doğrultuda kulübümüzün menfaatlerini gözetmek adına yapılması gereken iş ve işlemlerden dolayı yönetim kurulumuzun istifasını 16 Haziran cuma günü mesai sonunda divan kurulu başkanlığımıza iletilmesine karar verilmiştir.”