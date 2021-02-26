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Bursaspor'a 2021 yaramadı - Yeşil beyazlı takım 7 maçta 14 puan kaybetti

TFF 1.

Lig ekibi Bursaspor, 2021 yılında başarılı sonuçlara imza atamadı. Yeşil beyazlı takım çıktığı 7 maçta sadece 7 puan toplarken, son 5 maçtan yalnızca 1 puan çıkartabildi.


Lig'in 23'üncü haftasında Menemenspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor'da kötü gidişat devam ediyor. Yeşil beyazlı kulüp, yeni yılla birlikte çıktığı maçlarda başarılı sonuçlara imza atamadı. 2021 yılının ilk iki maçında Keçiörengücü ve Adana Demirspor'u mağlup eden Bursaspor, bu karşılaşmaların ardından galibiyeti unuttu. Altınordu ve Giresunspor'a yenilen yeşil beyazlı takım, Tuzlaspor'la evinde berabere kaldı. Bursaspor, deplasmanda Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olduktan sonra dün akşam oynanan mücadelede de Menemenspor'dan puan çıkartamadı. Bursa ekibi, son üç maçta gol sevinci dahi yaşayamazken, 2021'de çıktığı 7 maçta 7 puan topladı, 14 puan kaybetti.

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