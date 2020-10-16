İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'a anlamlı ziyaret

Bursaspor’un bugünkü antrenmanı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleşti.

Bursaspor'un bugünkü antrenmanı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Ziyarette meme kanserine dikkat çekildi.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'un, bu akşam yaptığı antrenman öncesi, kadınlardan anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. 1-31 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı kapsamında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette hem sağlık kuruluşlarının hem de kulübün kadın çalışanları, yeşil beyazlı futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Dikkat çeken mesajların verildiği ziyaret sonrası pankart açıldı. Pankartta şu ifadelere yer verildi; “Meme kanseri riskinin farkındayız. Erken teşhis ile mücadeleye hazırız”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.