İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'a Bakkal'da çare olamadı

Bursaspor’da Samet Aybaba’nın yerine teknik direktörlüğe getirilen Mesut Bakkal, takımıyla çıktığı 4 maçta galibiyet alamadı.

Bursaspor'da Samet Aybaba'nın yerine teknik direktörlüğe getirilen Mesut Bakkal, takımıyla çıktığı 4 maçta galibiyet alamadı.


Yeşil-beyazlı takıma Mesut Bakkal da çare olamadı. Sezona Samet Aybaba yönetiminde başlayan timsah, alınan başarısız sonuçların ardından ligin tamamlanmasına 7 hafta kala tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. Aybaba'nın ardından yeşil-beyazlı takımın başına Mesut Bakkal getirildi. Özellikle ligde takımları tutmasıyla ün salan Bakkal, Bursaspor'un derdine derman olamadı. Takımla birlikte 4 maça çıkan deneyimli teknik adam galibiyet sevinci yaşayamadı. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile BB Erzurumspor'a mağlup olurken, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor ile de berabere kaldı.



Galip gelememek düşme hattına soktu


Öte yandan Bursaspor, son 17 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 8 beraberlikle alarak 11 puan toplayabildi. Bu sonuçların gelmesinde yeşil-beyazlı takımın fileleri havalandıramaması en büyük sıkıntı olarak göze çarpıyor. Timsah, Antalyaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ve BB Erzurumspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı. Bursaspor, sezon başından bu yana toplamda 14 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bursaspor'un gol yollarındaki büyük sıkıntısı galibiyet alamamasına sebep oldu. Bu sonuçlar sebebiyle timsah, düşme hattına girdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.