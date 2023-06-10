Bursaspor'a başkan adayı çıkmadı

Olağanüstü Kongre'ye giden Bursaspor'da bugün başkan adayları listelerini Divan Kurulu'na teslim edecekti. Recep Günay dışında adaylık başvurusu yapan olmazken, Günay'ın da topladığı imzaların 10'u hatalı çıkınca 95 imza ile resmi başvuruyu gerçekleştiremedi.

Bursaspor'da 17-25 Haziran'da gerçekleştirileceği açıklanan Olağanüstü Kongre için bugün başkan adayları listelerini Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne getirmek zorundaydı. Ancak sadece Recep Günay, liste ile Bursaspor Kulübü'nün kapısını çaldı. Genel Kurul'da oy kullanabilecek en az 100 üyeden ıslak imza toplaması gereken Günay, 105 imza ile Divan Kurulu'nun önüne çıktı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda 10 kişinin üyeliğinin düştüğü tespit edildi ve Recep Günay 95 imza ile resmi başvurusunu gerçekleştiremedi.

Resmen açıkladılar

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursaspor Divan Kurulu Üyesi Levent Batur, “17.06.2023 tarihinde birincisi, 25.06.2023 tarihinde ikincisi yapılacak olan Bursaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için Recep Günay tarafından Divan Kuruluna 10.06.2023 tarihinde saat 16.38'de yapılmış bulunan Başkanlık başvuru dilekçesi ve ekleri incelenmiş olup, 105 tane Noter onaylı belgenin verilmiş olduğu görülmekle 95 tane geçerli, 1 tane mükerrer, 2 tane üyelikten düşmüş ve 7 tane üye askıda olduğu için oy kullanamaz olduğu tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“En az 100 üye olması gerekiyor”

Batur şöyle devam etti: “Söz konusu başvurunun tüzüğümüzün 16.1/2 -3 maddesi gereğince ‘Başkan Adayının başvurusunun işleme alınması için; ‘Oy kullanma hakkına sahip bulunan en az 100 üye tarafından imzaların noter onaylı bir dilekçe ile Bursaspor Başkanlığı'na aday gösterilmesi gereklidir. Bir üye ancak bir başkan adayı için imza verebilir. Bu koşulları içermeyen başkan adaylığı başvuru işleme alınmaz.' ifadeleri yer alıyor. Tüzüğümüzün bu maddesi gereğince söz konusu başvuru işleme alınmamıştır.”