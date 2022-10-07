Bursaspor'a Enver Cenk Şahin'den iyi haber geldi

Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam eden Bursaspor'da sakatlığını bulunan Enver Cenk Şahin, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

TFF 2. Lig'in 9. haftasında sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı.

Sakatlığı sebebiyle Ankaraspor maçında forma giyemeyen Enver Cenk Şahin ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.