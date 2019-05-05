Bursaspor'a olağanüstü koruma

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Bursaspor, Bursa'ya aralarında özel harekatçılarında bulunduğu 20 minibüslük polis koruması eşliğinde getirildi. Tepkilerini dile getirmek için Özlüce tesisleri önüne gelen bazı vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Ligin bitimine 3 hafta kala 30 puanla dibe vuran Bursaspor'da moraller bozuldu. Alınan mağlubiyetin ardından yeşil beyazlı takıma destek için Erzurum'a giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Zafer Işık, Refik Özensoy BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ile Bursaspor Başkanı Ali Ay, yöneticiler ve futbolcuların bir hayli üzgün olduğu görüldü.

Takım otobüsü yerine özel otobüs

Bursaspor kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında Yenişehir havalimanından Bursa'ya hareket etti. Bursaspor takım otobüsüne futbolcuların malzemeleri konulurken futbolcular güvenlik gerekçesiyle başka bir özel otobüs ile Yenişehir Havalimanı'ndan ayrıldı. Bursaspor'lu futbolcuları taşıyan özel otobüse Bursa'ya kadar aralarında özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de bulunduğu 20 minibüslük koruma ordusu eşlik etti. Polis araçları ortasında Nilüfer ilçesindeki Özlüce Tesislerine kadar getiren otobüs polis eşliğinde tesislere sokuldu. Alınan mağlubiyete tepkisini göstermek için Özlüce tesisleri önüne gelen bir taraftar bağırmaya başlayınca polis ekipleri tarafından sakinleştirilip uzaklaştırıldı. Hızlıca otobüsten inen futbolcular kaldıkları bölüme geçti.