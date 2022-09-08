Bursaspor'a PFDK'dan 14 bin TL ceza

Afyonspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Bursaspor'a 14 bin TL ceza verildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün, 05.09.2022 tarihinde oynanan Afyonspor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.”