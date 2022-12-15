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Bursaspor'a PFDK'dan 14 bin TL ceza

Bursaspor Kulübü, Somaspor maçı sonrası taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin TL para cezasına çaptırıldı.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor'a para cezası verdi. Yeşil-beyazlılar, Somaspor maçı sonrası taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Bursaspor Kulübü 14 bin TL para cezasına çaptırıldı. Yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü'nün, 11.12.2022 tarihinde oynanan Somaspor-Bursaspor TFF 2. Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir”


Bu arada Somaspor Kulübü de aynı nedenden dolayı 14 bin TL ile cezalandırıldı.

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