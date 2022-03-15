İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor'a ziyaretler sürüyor

Bursaspor Kulübü yeni Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kuruluna ziyaretler sürüyor.

Banaz, bugün de Bursa Fan Club üyelerini ağırladı.


Bursa Fan Club başkanı Mehmet Galip Toplan ve Bursa Fan Club üyeleri, Bursaspor yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Toplan, Başkan Ömer Furkan Banaz ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret sonunda Bursa Fan Club Başkanı Mehmet Galip Toplan, Başkan Ömer Furkan Banaz'a hediyesini takdim etti.

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