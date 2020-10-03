İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'da 3 sene sonra bir ilk

Tuzlaspor maçında ilk yarıda 3 gol atan Bursaspor, en son 2017 yılında Konyaspor maçında rakip ağları ilk 45 dakikada 3 kez sarsmıştı.


TFF 1.Lig'in 4. Haftasının en çok dikkat çeken maçları arasında yer alan Tuzlaspor-Bursaspor maçında yeşil beyazlı takım ilk yarıda 3 gol buldu.


Bursaspor son olarak 2017-2018 sezonunda ilk 45 dakikada rakip ağları 3 kez sarsmıştı. 3 Aralık 2017'de oynanan Konyaspor-Bursaspor maçında yeşil beyazlı takım, Stancu, Jires Kembo ve Aziz Behich'le soyunma odasına 3-0 önde gitmişti.


Bu senaryo bugünkü Tuzlaspor maçında da gerçekleşti. Rakip ağları 3 kez sallayan yeşil beyazlı takım, kendi kalesinde bir gol gördü. Bursaspor'un golleri, Burak Altıparmak, İsmail Çokçalış ve Burak Kapacak'tan geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.