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Bursaspor'da 5 oyuncu kart sınırında

Bursaspor’da Eskişehirspor maçı öncesi 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Bursaspor'da Eskişehirspor maçı öncesi 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Yeşil-beyazlı takımda, Burak Kapacak, Ali Akman, Emirhan Aydoğan, Cüneyt Köz ve Ramazan Keskin, yarın oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde Keçiörengücü mücadelesinde forma giyemeyecek.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kart alarmı verildi. Yeşil-beyazlılarda, Eskişehirspor maçı öncesi 5 oyuncu kart sınırında. Kadro derinliği fazla olmayan Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er'in de bu konuda oyuncularını uyardığı öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada, Burak Kapacak, Ali Akman, Emirhan Aydoğan, Cüneyt Köz ve Ramazan Keskin sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Keçiörengücü müsabakasında sahadaki yerlerini alamayacak.

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