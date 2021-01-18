Bursaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Lig'in 18'inci haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına Antalya'da devam ettiği kampla başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Antalya Belek'te kamp çalışmalarına devam ediyor. Yeşil beyazlı takım bugün itibariyle, ligin 18'inci haftasında karşı karşıya geleceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarına da startı verdi. Morallerin oldukça yüksek olduğu gözlenilen antrenmanda, Teknik Direktör Mustafa Er' de futbolcularla birlikte çalışmalara katıldı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, topa sahip olma oyunu ile devam etti. 1 saat 10 dakika süren antrenmanın son bölümde ise pas pres çalışması yapıldı.

Adana Demirspor-Bursaspor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.