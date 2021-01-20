Bursaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Antalya'da devam eden kamp çalışmalarına bir günlük iznin ardından devam etti. Aynı zamanda hafta sonu karşılaşacakları Adana Demirspor maçı hazırlıklarını da sürdüren yeşil-beyazlılar, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

TFF 1.Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar bir günlük iznin ardından devam ediyor. Devre arasın kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da antrenmanlarını yapan-yeşil beyazlı takım, akşam çalışmasına düz koşu ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idmanda pas pres çalışmasının ardından taktik bölüme geçildi. Basına da kapatılan çalışmalar 1 saat 15 dakika sürdü. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.