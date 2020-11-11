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Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, 3 günlük iznin ardından Adanaspor maçı hazırlıklarına start verdi.

Yeşil beyazlı takım dayanıklılık çalışması yaptı.


TFF 1.Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde 3 günlük aranın ardından gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla ile devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde dayanıklılık koşuları yaptı. Bursaspor-Adanaspor karşılaşması 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

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