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Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, bir günlük iznin ardından Adanaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Yeşil beyazlı takımda kalecilerin performansı dikkat çekti.


TFF 1.Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20dakika sürdü. Isınmakoşularıyla başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Kalecilerin performansı ise teknik heyetten alkış topladı.

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