İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor'da Afyon kampı devam ediyor

Afyon’da kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Afyon'da kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Afyon'da 3. etap kamp çalışmaları için bulunan Bursaspor, 2. günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetimindeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabuk kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Bursaspor, bu akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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