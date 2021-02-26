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Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına ara veremeden başladı.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında Pazar günü saat 16.00'da Akhisarspor ile karşılaşacak oan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Menemenspor maçında görev alan futbolcular ise yenileme çalışmalarıile antrenmanı noktaladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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