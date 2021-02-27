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Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 24. haftasında yarın saat 16.00'da karşı karşıya geleceği Akhisarspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar antrenmanı 5'e 2 pas pres oyunuyla tamamladı.


Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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