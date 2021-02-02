Bursaspor'da Ali Akman kadro dışı bırakıldı

Bursaspor Kulübü, Eintracht Frankfurt'a etik dışı transfer olduğunu belirttiği Ali Akman'ı kadro dışı bıraktığını açıkladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Ali Akman'la ilgili çok ciddi bir karara imza attı. 18 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'a etik dışı transfer olduğunu belirten yeşil beyazlı kulüp, resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunun dikkatine; Yönetim Kurulumuzun 02.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Bursaspor Yönetim Kurulu.”